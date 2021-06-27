Росія, Іран і Китай принижують США — Трамп

На думку Трампа, адміністрація президента США Джо Байдена за п'ять місяців стала "повною катастрофою".

Росія, Іран і Китай принижують США, а американський президент Джо Байден руйнує країну.

Про це заявив експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи на своєму першому мітингу після відходу з Білого дому, — пише ТАСС.

За твердженням Трампа, адміністрація президента США Джо Байдена за п'ять місяців стала "повною катастрофою". "Злочинність зростає, вбивства ростуть, чужаки перетинають кордон. Ніхто нічого подібного не бачив", — сказав він.

"Китай, Росія та Іран принижують нашу країну. Джо Байден руйнує нашу країну", — заявив колишній глава американської адміністрації, не уточнивши, що саме мав на увазі під приниженням США.

Також Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції і деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

Читайте також:

Трамп серйозно розглядає ідею знову піти в президенти США, оскільки "нудьгує за допомогою людям"

Новий погляд на моду: штани Трампа "задом наперед" спантеличили користувачів мережі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання