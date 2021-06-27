Настя Каменських у яскравому бікіні захопила апетитними формами

Артистка поділилася гарячим знімком.
Відома співачка Настя Каменських влаштувала імпровізований фотосет в бікіні вдома.
Так, на знімку, яким артистка поділилася у своєму Instagram, зірка позувала на терасі свого будинку у яскравому рожевому купальнику. Знаменитість ефектно позувала на тлі подвір’я, виставивши ніжку та хизуючись апетитними формами.
"Релаксна субота", – написала NK.
Фани не змогли пройти повз спокусливого фото кумирки та засипали її компліментами в коментарях.
- Хороша
- Сексі
- Розкішна
- Вау! Краса
Нагадаємо, днями Настя Каменських спантеличила фото у ліжку. Фани подумали, що зірка тримає на руках дитину.