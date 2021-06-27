Какой сегодня праздник - 27 июня: Всемирный день рыболовства, Всемирный день микробиома, День рождения банкомата

Какой сегодня праздник - 27 июня: Всемирный день рыболовства, Всемирный день микробиома, День рождения банкомата

В этот день отмечается Всемирный день рыболовства.

Какой сегодня день

27 июня отмечают:

День микро-, малых и средних предприятий

Всемирный день рыболовства

Всемирный день микробиома

День рождения банкомата

Всемирный день рыболовства

27 июня во всем мире отмечают день рыболовства. История праздника уходит корнями в 1985 год, тогда, когда по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в 1984 году в Риме, официально появился Международный день рыболовства.

Всемирный день рыболовства помогает выявить критическое значение для жизни людей, воды и жизни, которые она поддерживает, как в воде, так и за ее пределами.

В Ассоциации рыболовов Украины лозунг "Поймал — отпусти! Ведь в реке рыба Друг! Рыба еда — в магазине!" Конечно, личное рыболовство остается не только одной из самых любимых развлечений, но и способом добыть рыбу для еды.

pixabay.com

День микро-, малых и средних предприятий

Празднование Дня микро-, малых и средних предприятий происходит в третьей декаде июня. Праздник установлен ГА ООН с 2017 года.

Согласно критериям Европейской комиссии по микро-, малым и средним предприятиям, микропредприятия имеют, как правило, менее 10 сотрудников и годовой оборот ниже 2 млн евро; небольшое предприятие — менее 50 сотрудников и годовой оборот или баланс ниже 10 млн. евро; среднее предприятие — менее 250 сотрудников и годовой оборот ниже 50 млн. евро или баланс ниже 43 млн. евро.

Согласно данным Международного совета вышеназванные предприятия составляют более 90% всех предприятий и в среднем составляют 60-70% от общего числа занятости, их доля в формировании ВВП достигает 50%.

Цель дня — побудить государства способствовать повышению осведомленности широкой общественности об этих формах бизнеса и его поддержке, подчеркнуть важную роль микро-, малых и средних предприятий в деле достижения целей в области устойчивого развития, в частности в поощрении инновационной деятельности, творчества и обеспечения достойной работы для всех .

У кого сегодня День Ангела

Именины сегодня празднуют: Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай и Владимир.

27 июня — пророка Елисея, святителя Мефодия

Елисей — библейский пророк и чудотворец с горы Кармель в Израиле, наследник пророка Ильи. В Библии его называют Божиим. Он тоже является пророком в исламе под именем Аль-Яса.

Народные приметы и традиции сегодня

27 июня на Руси почитали пророка Елисея. В этот день продолжали сеять гречку.

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы он не принес своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, что досталась в дар или по наследству. Ритуал осуществляли только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.

Дождь на Елисея — примета того, что 7 недель дожди будут.

Воробьи утром купаются в пыли, то после обеда будет дождь.

Журавль танцует на потепление.

27 июня в истории

1663 — в Нежине состоялась казацкая рада (Черная рада) на которой гетманом Левобережной Украины был избран Иван Брюховецкий.

1905 — началось вооруженное восстание моряков на броненосце "Князь Потемкин Таврический".

1929 — в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения

1931 — в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета

1944 — начало массовой депортации болгар, армян и греков из Крыма в восточные районы СССР

1964 — в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.

1991 — Войной Словении за независимость начались Югославские войны.

2001 — во Львове во время Святой Литургии в византийском обряде с участием Иоанна Павла II беатифицированы (провозглашены блаженными) ряд украинских греко-католических новомучеников.

2017 — в Киеве в 8:16 произошел теракт. Погиб полковник Максим Шаповал. Также пострадала женщина, проходившая мимо.

Кто из знаменитостей родился в этот день

1040 — Ласло I Святой, король Венгрии (с 1077)

1462 — Людовик XII Справедливый, король Франции (1498-1515 гг.).

1550 — Карл IX, король Франции, сын Екатерины Медичи (умер 30.05.1574) санкционировал уничтожение гугенотов (Варфоломеевская ночь, 1572).

1833 — Владислав Заремба, украинский композитор, пианист и педагог. Отец композитора и дирижера Сигизмунд Владиславович Заремба

1838 — Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник (1838 — 28.05.1914).

1880 — Хелен Адамс Келлер, американская писательница и педагог, получила мировое признание несмотря на слепоту и глухоту с детства.

1941 — Кшиштоф Кеслёвский, польский кинорежиссер.

1985 — Нико Росберг, немецкий автогонщик, пилот Формулы-1.

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