Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція бою

Текстовий репортаж поєдинку українця після втрати ним чемпіонських поясів у легкій вазі.

У ніч на 27 червня український боксер Василь Ломаченко проведе бій у легкій вазі проти японця Масайоші Накатані. Поєдинок відбудеться на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США).

Вперше від 2014 року бій буде не титульним для Василя.

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже онлайн-платформа MEGOGO. Ломаченко і Накатані вийдуть у ринг близько 5:00 ранку 27 червня за київським часом.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок. В останньому бою в жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси в поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.

в поєдинку з американцем На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

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