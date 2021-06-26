Ломаченко - Накатани: онлайн-трансляция боя

Текстовый репортаж поединка украинца после потери им чемпионских поясов в легком весе.

В ночь на 27 июня украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой в легком весе против японца Масаеши Накатани. Поединок состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Впервые с 2014 года Василий не будет оспаривать в бою какой-либо из престижных чемпионских поясов.

В Украине поединок в прямом эфире покажет онлайн-платформа MEGOGO. Ломаченко и Накатани выйдут в ринг около 5:00 утра 27 июня по киевскому времени.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Василий потерял чемпионские пояса в поединке с американцем Теофимо Лопесом.

в поединке с американцем На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 - нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 года стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.

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