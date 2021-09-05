"Смотрю только вперед": Лопес высказался о потенциальном бое-реванше с Ломаченко

Американский чемпион наотрез отказался во второй раз выходить в ринг против украинца.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес прокомментировал возможный поединок-реванш с украинцем Василием Ломаченко.

24-летний американец заявил, что не даст украинскому боксеру реванш. Очевидно, Лопес затаил обиду на Ломаченко из-за того, что тот не прописал опцию реванша в контракте на их первый бой.

"Безусловно, победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Ломаченко сам об этом сказал. Он сражается с теми, кого я оставил позади, он пытается вернуться. Прикольно, когда говорят, что он снова получит бой со мной.

Но я смотрю только вперед, я это уже прошел. Я преследую более значимые вещи, вроде боя с Тейлором и другими ребятами. Реванша не будет. Если бы я проиграл, мне бы они не дали реванша. Так а почему я тогда должен? Я не буду этого делать", - сказал Лопес.

"WHY SHOULD I REMATCH HIM?" @TeofimoLopez says he will leave @VasylLomachenko behind to fight his "leftovers"



Does Loma deserve a second fight? pic.twitter.com/JcAMJoaIAh — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 4, 2021

Первый поединок между Ломаченко и Лопесом состоялся в октябре 2020 года. Тогда Василий проиграл американцу единогласным судейским решением и потерял чемпионские пояса, которыми владел.

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.

японца Масайоши Накатани. После победы Ломаченко над Накатани отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может произойти уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас.

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В активе Лопеса 16 побед (12 - нокаутом) в 16 поединках.

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