"Дивлюся тільки вперед": Лопес висловився про потенційний бій-реванш з Ломаченком

Американський чемпіон навідріз відмовився вдруге виходити в ринг проти українця.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес прокоментував можливий поєдинок-реванш з українцем Василем Ломаченком.

24-річний американець заявив, що не дасть українському боксеру реванш. Очевидно, Лопес затамував образу на Ломаченка за те, що той не прописав опцію реваншу в контракті на їхній перший бій.

"Безумовно, перемога над Ломаченком зробила мене королем легкого дивізіону. Ломаченко сам про це сказав. Він б'ється з тими, кого я залишив позаду, він намагається повернутися. Прикольно, коли говорять, що він знову отримає бій зі мною.

Але я дивлюся тільки вперед, я це вже пройшов. Я переслідую більш значущі речі, на зразок бою з Тейлором та іншими хлопцями. Реваншу не буде. Якби я програв, мені б вони не дали реваншу. Так а чому я тоді повинен? Я не буду цього робити", - сказав Лопес.

"WHY SHOULD I REMATCH HIM?"@TeofimoLopez says he will leave @VasylLomachenko behind to fight his "leftovers"



Does Loma deserve a second fight? pic.twitter.com/JcAMJoaIAh — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 4, 2021

Перший поєдинок між Ломаченком і Лопесом відбувся в жовтні 2020 року. Тоді Василь програв американцю одноголосним суддівським рішенням і втратив чемпіонські пояси, якими володів.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.

японця Масайоші Накатані. Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Теофімо Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас.

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В активі Лопеса 16 перемог (12 - нокаутом) у 16 поєдинках.

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