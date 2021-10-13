"Його голова лежала на сидінні": британка підняла кришку унітазу, а там - величезний пітон (відео)

"Його голова лежала на сидінні": британка підняла кришку унітазу, а там - величезний пітон (відео)

Жінка не очікувала побачити змію.

Британка Лора Трантер виявила в своєму домі величезного пітона, який розташувалася в туалеті. Жінка не відразу повірила своїм очам.

Про це пише New York Post.

Інцидент стався вранці. Жінка зайшла до ванної кімнати і підняла кришку унітазу, звідки на неї дивився півтораметровий непроханий гість.

"Його голова лежала на сидінні", - каже британка.

Жінка вибігла з туалету і зачинила двері. Переконавшись в тому, що їй не здалося, британка викликала місцеву службу порятунку рептилій.

Рятувальники приїхали і витягли змію з унітазу, хоча зробити це було непросто. Через свій розмір пітон застряг в отворі, і щоб його дістати співробітникам служби довелося вилити мильний розчин.

Як величезній змії вдалося проникнути до каналізації, невідомо.

Нагадаємо, чоловік з австрійського міста Грац став жертвою нападу пітона у власному туалеті.

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