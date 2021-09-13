В Одесі чоловік катав двометрового пітона просто у трамваї (фото)

Рептилія спокійно спостерігала за пасажирами.
В Одесі пасажири п'ятого трамваю помітили величезну рептилію, яку перевозив чоловік.
Про це пише Телеграм-канал Odessa-infо.
Двометровий пітон налякав пасажирів, хоча господар тримав його у руках. Змія обвилася навколо ручки переднього сидіння і спостерігала за людьми. Салон трамвая ніхто з пасажирів не залишив.
Нагадаємо, у Дніпрі на територію кафе заповзли змії. Плазунів відловили рятувальники.
Також у Дніпрі місцеві жителі помітили на лавочці в сквері Усачова величезну змію. Пізніше з'ясувалося, що це удав і його вивела на прогулянку власниця Аліна.