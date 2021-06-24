Загубили під час переїзду: у харківського пітона-втікача знайшлися господарі

Загубили під час переїзду: у харківського пітона-втікача знайшлися господарі

Люди запевняють, що вантажники просто занесли не на той поверх.

Знайшлися господарі, від яких імовірно і чкурнув спритний пітон. Днями він наробив неабиякого галасу в одній із багатоповерхівок у спальному районі.

Про це повідомляє журналістка ТСН Юлія Семенеко.

Тварина заповзла у чужу оселю і добряче налякала власників. Звідти непроханого візитера забрали патрульні та передали до приватного контактного зоопарку. Тож туди сім’я і прийшла забирати знайду.

Люди твердять, що райдужний удав - їхній. Мовляв, хатній улюбленець зник під час переїзду на іншу квартиру. Його шукали майже тиждень.«Нема удава. Ну ми одразу розуміємо, що його певно вкрали. Почали дзвонити вантажникам. Коли ми почали його шукати і почали голосити про зникнення, вони злякалися і принесли його. Помилилися і помилково закинули поверхом вище», - кажуть власники плазуна.

Проте віддавати змію можливим власникам керівництво міні-зоопарку не поспішає. Адже родина має лише світлини плазуна і жодних документів. Кажуть, що ветеринарний паспорт ще не встигли оформити, а удава купували в Україні, тож і паперів просто немаэ.

Більше про пригоди харківської екзотики дивіться в ТСН.19.30.

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