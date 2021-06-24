Потеряли при переезде: у харьковского питона-беглеца нашлись хозяева

Люди уверяют, что грузчики просто занесли не на тот этаж.

Нашлись хозяева, от которых предположительно и убежал питон. На днях он наделал изрядного шума в одной из многоэтажек в спальном районе.

Об этом сообщает журналистка ТСН Юлия Семенеко.

Животное заползло в чужой дом и сильно напугало владельцев. Оттуда незваного визитера забрали патрульные и передали в частный контактный зоопарк. Поэтому туда семья и пришла забирать найду.

Люди утверждают, что радужный удав — их. Мол, домашний любимец исчез во время переезда на другую квартиру. Его искали почти неделю. «Нет удава. Ну мы сразу понимаем, что его вероятно украли. Начали звонить грузчикам. Когда мы начали его искать и начали трубить об исчезновении, они испугались и принесли его. Ошиблись и ошибочно закинули этажом выше», — говорят владельцы рептилии.

Однако отдавать змею возможным владельцам руководство мини-зоопарка не спешит. Ведь семья имеет только фотографии пресмыкающегося и никаких документов. Говорят, что ветеринарный паспорт еще не успели оформить, а удава покупали в Украине, поэтому и бумаг просто нет.

Более о приключениях харьковской экзотики смотрите в ТСН.19.30.

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