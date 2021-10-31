Битва Ломаченко с "Терминатором" официально подтверждена: дата и место поединка

Битва Ломаченко с "Терминатором" официально подтверждена: дата и место поединка

Сейчас украинец активно готовится к следующему бою в Штатах.

Промоутерская компания TopRank официально подтвердила бой между украинцем Василием Ломаченко и гонцом Ричардом Комми.

Во время телетрансляции Top Rank Boxing на ESPN было объявлено, что поединок состоится 11 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Ранее сообщалось, что 33-летний украинец прибыл в Лос-Анджелес, где проходит основная часть его подготовки к поединку с Комми. У себя в соцсетях Василий показал, как готовится к предстоящему бою.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.

японца Масайоши Накатани. После победы Ломаченко над Накатани отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш .

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что . На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Комми выиграл 30 поединков (27 - досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил именно Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

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