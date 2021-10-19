"В легком весе нет никого лучше": отец обидчика Ломаченко похвалил украинца

"В легком весе нет никого лучше": отец обидчика Ломаченко похвалил украинца

Свой следующий бой Василий проведет 11 декабря.

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопес-старший расхвалил украинского боксера Василия Ломаченко.

Так, по его словам, Ломаченко пока нет равных в легком весе. Об этом он рассказал в интервью The Fighter's Voice.

"На Ломаченко не обращают должного внимания, поскольку думают, что все могут его победить. Но я всем говорил, что Ломаченко разберется с Накатани за семь раундов, и он это сделал.

В легком весе нет никого лучше, чем Ломаченко. Он съест Девина Хейни и Джервонту Дэвиса. Сейчас Ломаченко съест любого в легком дивизионе. Но если они подождут два-три года, то это будет уже другая история", — отметил Теофимо Лопес-старший.

Отметим, что свой следующий поединок украинец проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира — Ричарда Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; После победы Ломаченко над Накатани отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может произойти уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш ;

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что ; На счету Ломаченко 15 побед (11 — нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что Ломаченко отправился в США готовиться к битве с Комми.

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