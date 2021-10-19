"В легком весе нет никого лучше": отец обидчика Ломаченко похвалил украинца

Свой следующий бой Василий проведет 11 декабря.
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопес-старший расхвалил украинского боксера Василия Ломаченко.
Так, по его словам, Ломаченко пока нет равных в легком весе. Об этом он рассказал в интервью The Fighter's Voice.
"На Ломаченко не обращают должного внимания, поскольку думают, что все могут его победить. Но я всем говорил, что Ломаченко разберется с Накатани за семь раундов, и он это сделал.
В легком весе нет никого лучше, чем Ломаченко. Он съест Девина Хейни и Джервонту Дэвиса. Сейчас Ломаченко съест любого в легком дивизионе. Но если они подождут два-три года, то это будет уже другая история", — отметил Теофимо Лопес-старший.
Отметим, что свой следующий поединок украинец проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира — Ричарда Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Интересно, что оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.
- В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;
- После победы Ломаченко над Накатани отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может произойти уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш;
- На счету Ломаченко 15 побед (11 — нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что Ломаченко отправился в США готовиться к битве с Комми.