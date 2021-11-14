Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер освідчився своїй коханій

Закохані вже три роки разом.

Зірка саги "Сутінки" 29-річний Тейлор Лотнер ошелешив фанів новими подробицями особистого життя.

Так, актор освідчився своїй коханій – Тейлор Доум. Про це зірка повідомив на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував серію світлин, на яких зображений разом зі своєю обраницею.

До слова, Тейлор неабияк підготувався до цієї святкової та важливої події. Він прикрасив локацію квітами та свічками, сам одягнув костюм. Красень встав на коліно та зробив пропозицію руки та серця своїй коханій.

Тейлор Лотнер зі своєю нареченою / instagram.com/taylorlautner

"Так, усі мої бажання здійснилися", - поділився емоціями зірка.

До речі, судячи з фото, дівчина не очікувала того, що коханий освідчиться їй. Втім, вона була дуже щасливою.

Тейлор Лотнер зі своєю нареченою / instagram.com/taylorlautner

"Я не можу дочекатися, щоб провести з тобою вічність", - поділилася Тейлор.

До слова, актор освідчився своїй коханій ще 11 листопада, втім, радісною новиною він не поспішав ділитися.

Тейлор Лотнер зі своєю нареченою / instagram.com/taylorlautner

Зауважимо, Тейлор Лотнер зустрічається зі своєю дівчиною від жовтня 2018 року. Раніше він зустрічався з Тейлор Свіфт та Марі Авгеропулос.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання