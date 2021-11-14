Звезда "Сумерок" Тейлор Лотнер сделал предложение своей любимой

Влюблены уже три года вместе.

Звезда саги "Сумерки" 29-летний Тейлор Лотнер ошарашил фанатов новыми подробностями личной жизни.

Актер признался своей любимой – Тейлор Доум. Об этом звезда сообщил на своей странице в Instagram. Он опубликовал серию фотографий, на которых изображен вместе со своей избранницей.

К слову, Тейлор изрядно подготовился к этому праздничному и важному событию. Он украсил локацию цветами и свечами, сам надел костюм. Красавец встал на колено и сделал предложение руки и сердца своей любимой.

Тейлор Лотнер со своей невестой / instagram.com/taylorlautner

"Да, все мои желания сбылись", — поделился эмоциями звезда.

Кстати, судя по фото, девушка не ожидала того, что любимый сделает предложение ей. Впрочем, она была очень счастлива.

Тейлор Лотнер со своей невестой / instagram.com/taylorlautner

"Я не могу дождаться, чтобы провести с тобой вечность", – поделилась Тейлор.

К слову, актер сделал предложение своей любимой еще 11 ноября, впрочем, радостной новостью он не спешил делиться.

Тейлор Лотнер со своей невестой / instagram.com/taylorlautner

Заметим, Тейлор Лотнер встречается со своей девушкой с октября 2018 года. Ранее он встречался с Тейлор Свифт и Мари Авгеропулос.

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