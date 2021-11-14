Бунт в тюрьме в Эквадоре: погибли 68 человек

Бунт в тюрьме в Эквадоре: погибли 68 человек

В колонии банды заключенных устроили резню.

В Эквадоре в тюрьме города Гуаякиль произошел конфликт между бандами заключенных, в котором погибли не менее 68 человек. В сентябре в подобных столкновениях погибли более ста заключенных.

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Об этом сообщает BBC.

По меньшей мере, 68 заключенных погибли во время новых драк в эквадорской тюрьме. Сообщается, что беспорядки в исправительной колонии Litoral в Гуаякиле начались в пятницу вечером.

Во время последней потасовки в тюрьме 25 человек получили ранения. Позже в субботу поступили сообщения о дальнейшем насилии в тюрьме, и в качестве подкрепления были привлечены солдаты. Пришедшие на помощь подразделения полиции обнаружили в камерах огнестрельное оружие, взрывчатку и лезвия.

Семьи и друзья заключенных отчаянно ищут информацию, собранную у здания, где на посту был приклеен список имен жертв.

Власти заявили, что насилие началось как территориальный спор между враждующими группами после того, как лидер банды был досрочно уволен.

"Поскольку эта часть тюрьмы была без предводителя, другие банды пытались прорваться, чтобы устроить полную резню", – сказал журналистам губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.

По его словам, в том помещении тюрьмы, где происходит беспорядки, находятся около 700 заключенных.

Тюрьмы Эквадора в настоящее время вмещают примерно на 9 000 заключенных больше, чем планировалось, говорят чиновники. Исправительная колония Litoral была рассчитана на 5300 заключенных, но в настоящее время вмещает 8500.

В этом году в тюрьмах страны уже скончались около 300 заключенных. Сентябрьские беспорядки в которой погибли более 100 человек, стали самыми массовыми в истории Эквадора.

Напомним, что в России заключенные мужчины подожгли себя на крыше колонии в знак протеста против тюремной администрации. Отчаянные выжили, но получили многочисленные ожоги.

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