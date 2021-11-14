Бунт у в'язниці в Еквадорі: загинули 68 людей

В колонії банди ув'язнених влаштували різанину.

В Еквадорі у в’язниці міста Гуаякіль сталося заворушення між бандами ув'язнених, у якому загинули щонайменше 68 людей. У вересні у схожих сутичках загинули понад сто ув’язнених.

Також читайте У Росії ієромонаха РПЦ засудили до 18 років колонії за розбещення 53 хлопчиків

Про це повідомляє BBC.

Щонайменше 68 ув'язнених загинули під час нових бійок в еквадорській в'язниці. Повідомляється, що заворушення у виправній колонії Litoral у місті Гуаякіль почалися в п’ятницю ввечері.

Під час останньої бійки у в’язниці 25 людей отримали поранення. Пізніше в суботу надійшли повідомлення про подальше насильство у в’язниці, і в якості підкріплення були залучені солдати. Підрозділи поліції, які прийшли на підмогу, виявили у камерах вогнепальну зброю, вибухівку та леза.

Сім’ї та друзі ув’язнених відчайдушно шукають інформацію, зібрану біля будівлі, де на посту був приклеєний список імен жертв.

Влада заявила, що насильство почалося як територіальна суперечка між ворогуючими групами після того, як лідер банди був достроково звільнений.

"Оскільки ця частина в’язниці була без ватажка, інші банди намагалися прорватися, щоб влаштувати повну різанину", – сказав журналістам губернатор провінції Гуаяс Пабло Аросемена.

За його словами, в тому приміщенні закладу, де відбувається заворушення, перебуває близько 700 ув’язнених.

В'язниці Еквадору наразі вміщують приблизно на 9 000 ув'язнених більше, ніж планувалося, кажуть чиновники. Виправна колонія Litoral була розрахована на 5300 ув’язнених, але на цей момент вміщує 8500.

Цього року у в'язницях країни уже померли близько 300 ув'язнених. Вересневе заворушення, у якому загинули понад 100 людей, стало наймасовішим в історії Еквадору.

Нагадаємо, що у Росії ув'язнені чоловіки підпалили себе на даху колонії на знак протесту проти тюремної адміністрації. Відчайдушні вижили, але отримали численні опіки.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання