У російській колонії підняли "бунт": є загиблі

Заворушення сталися через конфлікт між представниками тюремних каст.
У російському Хабаровському краї, у виправній колонії №14 сталася масова бійка між засудженими. Особовий склад колонії перевели на посилений режим несення служби.
Про це інформує РБК.
Заворушення сталися через конфлікт між представниками тюремних каст.
Конфлікт стався між "червоними" (ті, що підтримують адміністрацію) і "чорними" (ті, що живуть за злодійськими "поняттями"). Причиною конфлікту називають вбивство "положенця" (в кримінальній ієрархії — людина, який призначається "вором в законі").
Спочатку повідомлялося, що після бійки ув'язнені підняли бунт проти керівництва колонії, але адміністрація виправної установи це заперечує.
"Це не бунт, а бійка. За інформацією слідства, в ІК-14 сталася бійка між особами, що відбувають покарання. В результаті загинули дві людини, постраждали чотири людини, одна з них госпіталізована", — повідомили в пресслужбі регіонального СУ СКР.
Як повідомив Telegram-канал Amur Mash, один із загиблих — колишній фітнес-тренер Артем Єфін. Йому завдали кілька ножових поранень. Чоловік був засуджений за вимагання, розбій і погрозу вбивством.
Раніше повідомлялося, що в Росії загорілася колонія, в якій відбуває покарання актор Єфремов.