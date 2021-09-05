У російській колонії підняли "бунт": є загиблі

Заворушення сталися через конфлікт між представниками тюремних каст.

У російському Хабаровському краї, у виправній колонії №14 сталася масова бійка між засудженими. Особовий склад колонії перевели на посилений режим несення служби.

Про це інформує РБК.

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Заворушення сталися через конфлікт між представниками тюремних каст.

Конфлікт стався між "червоними" (ті, що підтримують адміністрацію) і "чорними" (ті, що живуть за злодійськими "поняттями"). Причиною конфлікту називають вбивство "положенця" (в кримінальній ієрархії — людина, який призначається "вором в законі").

Спочатку повідомлялося, що після бійки ув'язнені підняли бунт проти керівництва колонії, але адміністрація виправної установи це заперечує.



"Це не бунт, а бійка. За інформацією слідства, в ІК-14 сталася бійка між особами, що відбувають покарання. В результаті загинули дві людини, постраждали чотири людини, одна з них госпіталізована", — повідомили в пресслужбі регіонального СУ СКР.



Як повідомив Telegram-канал Amur Mash, один із загиблих — колишній фітнес-тренер Артем Єфін. Йому завдали кілька ножових поранень. Чоловік був засуджений за вимагання, розбій і погрозу вбивством.

Раніше повідомлялося, що в Росії загорілася колонія, в якій відбуває покарання актор Єфремов.

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