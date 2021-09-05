В российской колонии подняли "бунт": есть погибшие

Беспорядки произошли из-за конфликта между представителями тюремных каст.

В российском Хабаровском крае, в исправительной колонии №14 произошла массовая драка между осужденными. Личный состав колонии перевели на усиленный режим несения службы.

Об этом информирует РБК.

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Беспорядки произошли из-за конфликта между представителями тюремных каст.

Конфликт произошел между "красными" (поддерживающими администрацию) и "черными" (живущими по воровским "понятиям"). Причиной конфликта называют убийство "положенца" (в криминальной иерархии — человек, назначаемый "вором в законе").

Сначала сообщалось, что после драки заключенные подняли бунт против руководства колонии, но администрация исправительного учреждения это отрицает.



"Это не бунт, а драка. По информации следствия, в ИК-14 произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате погибли два человека, пострадали четыре человека, один из них госпитализирован", — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



Как сообщил Telegram-канал Amur Mash, один из погибших — бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Мужчина был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийством.

Ранее сообщалось, что в России загорелась колония, в которой отбывает наказание актер Ефремов.

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