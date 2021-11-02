В колонии России заключенные подожгли себя: что произошло

В колонии России заключенные подожгли себя: что произошло

Инцидент произошел на фоне новой информации об очередной пытке в российских колониях.

В России заключенные мужчины подожгли себя на крыше колонии в знак протеста против тюремной администрации. Отчаянные выжили, но получили многочисленные ожоги.

Об этом сообщил Telegram-канал MASH.

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Вечером 1 ноября заключенные выбрались на крышу здания колонии, а уже через считанные минуты на них загорелась одежда. Отчаянные мужчины сами облили себя горючим и подожгли. К счастью, оба арестанта остались живы, но получили ожоги.

Одного из заключенных готовят к госпитализации в городскую больницу. Врачи оценивают состояние второго. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщается, мужчины решили поджечь себя, потому что отказались подчиняться требованиям тюремной администрации.

"Заключенные не хотели переходить в другой отряд", — объясняют в Telegram-канале MASH.

Напомним, инцидент произошел на фоне очередной информации о пытках заключенных в колониях России. Так, в октябре в Сети появились шокирующие кадры многочисленных издевательств над заключенными российских колоний.

Российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал 17-минутное видео, содержащее сцены пыток и изнасилований заключенных. На одном из них связанного голого мужчину, лежащего на полу, держат несколько человек. Ему задают вопрос о том, какая у него статья, и о назначенном ему сроке наказания. Одновременно один из мужчин начинает на него мочиться.

На следующем видео видно, как человек за кадром наступает прямо на голову заключенному, лежащему на полу. Еще одно видео показывает ужасные кадры изнасилования привязанного к кровати мужчины.

На фоне этих событий по колониям России прокатился ряд бунтов, подавляемых силовиками.

Новости мира: жуткие кадры - как в российских тюрьмах издеваются над заключенными

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