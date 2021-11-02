В Днепре спасают бойца, которого вражеским лазером ранили в зоне ООС

В Днепре спасают бойца, которого вражеским лазером ранили в зоне ООС

Его в город доставили бригадой экстренной медицинской помощи.

В Днепр из зоны ООС эвакуировали бойца с лазерным ранением глаза, которое он получил во время наблюдения.

Об этом на своей странице написала советник главы Днепропетровского областного совета Татьяна Губа.

Так, боец сейчас проходит лечение в Днепропетровской областной клинической офтальмологической больнице.

“Наша гражданская бригада экстренной медицинской помощи и катастроф приняла Солнышко у военных медиков на границе Донецкой области. Это одна из схем взаимодействия медицинского гражданско-военного сотрудничества, по которой мы работаем еще с 2014 года", – рассказала Татьяна Губа.

Она пригласила представителей ОБСЕ на беседу с бойцом и попросила зафиксировать факт применения лазерного оружия против украинского воина.

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