В Днепре спасают бойца, которого вражеским лазером ранили в зоне ООС

Его в город доставили бригадой экстренной медицинской помощи.
В Днепр из зоны ООС эвакуировали бойца с лазерным ранением глаза, которое он получил во время наблюдения.
Об этом на своей странице написала советник главы Днепропетровского областного совета Татьяна Губа.
Так, боец сейчас проходит лечение в Днепропетровской областной клинической офтальмологической больнице.
“Наша гражданская бригада экстренной медицинской помощи и катастроф приняла Солнышко у военных медиков на границе Донецкой области. Это одна из схем взаимодействия медицинского гражданско-военного сотрудничества, по которой мы работаем еще с 2014 года", – рассказала Татьяна Губа.
Она пригласила представителей ОБСЕ на беседу с бойцом и попросила зафиксировать факт применения лазерного оружия против украинского воина.