Байден задремал на климатическом саммите в Глазго: видео

Байден задремал на климатическом саммите в Глазго: видео

Всего на COP26 съехались лидеры 120 стран мира.

Уснул или просто устали глаза — президент США Джо Байден сидел с закрытыми глазами во время климатической конференции COP26 в шотландском Глазго, которую проводит ООН.

Об этом сообщает BBC.

Также издание опубликовало видео, на котором Байден сидит с закрытыми глазами.

Был ли President Biden обещал или только оставил его глаза на COP26 climate summit? #COP26BBC https://t.co/1LABnPwRLN pic.twitter.com/v7GZKFaq55 — BBC News (World) (@BBCWorld) 2 ноября 2021

Президент США входит в число мировых лидеров, посетивших климатическое событие COP26. В общей сложности в Глазго съехались лидеры 120 стран мира. Государства должны договориться, как предотвратить катастрофическое глобальное потепление. Принял участие в конференции лидеров и президент Украины Владимир Зеленский. Ведь изменения климата особенно жестко могут сказаться на Украине. А украинская промышленность требует радикальной модернизации, чтобы стать современной и зеленой.

Климатическая конференция в Глазго: какие шансы, что странам удастся договориться

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