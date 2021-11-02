Байден задрімав на кліматичному саміті у Глазго: відео

Байден задрімав на кліматичному саміті у Глазго: відео

Загалом на COP26 з'їхались лідери 120 країн світу.

Заснув чи просто втомилися очі - президент США Джо Байден сидів із закритими очима під час кліматичної конференції COP26 у шотландському Глазго, яку проводить ООН.

Про це повідомляє BBC.

Також видання опублікувало відео, на якому Байден сидить із закритими очима.

Was President Biden asleep or just resting his eyes at the COP26 climate summit? #COP26BBC https://t.co/1LABnPwRLN pic.twitter.com/v7GZKFaq55 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 2, 2021

Президент США входить до числа світових лідерів, які відвідали кліматичну подію COP26. Загалом до Глазго з'їхались лідери 120 країн світу. Держави мають домовитися, як запобігти катастрофічному глобальному потеплінню. Взяв участь в конференції лідерів і президент України Володимир Зеленський. Адже зміни клімату — особливо жорстко можуть позначитися на Україні. А українська промисловість вимагає радикальної модернізації, щоби стати сучасною і зеленою.

Кліматична конференція у Глазго: які шанси, що країнам вдасться домовитися

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