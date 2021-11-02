В Николаеве решили отсрочить отопительный сезон: что мешает подаче тепла

В Николаеве решили отсрочить отопительный сезон: что мешает подаче тепла

Температурный режим позволяет сэкономить.

В Николаеве отопительный сезон отсрочили на неделю. Запуск котельных начнут при среднесуточной температуре восемь градусов тепла.

Об этом Суспільне рассказал заместитель городского головы Виталий Луков.

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По словам Виталия Лукова, запуск теплоснабжения был отложен до восьмого ноября.

"Технические возможности есть, но температурный режим не позволяет эффективно, мощно включить отопление", – сказал он.

Директор областного коммунального предприятия "Николаевоблэнерго" Николай Логвинов рассказал, что отопительный сезон задерживается из-за того, что идет процесс распломбирования узлов учета и идет потепление.

"Со второго ноября идет потепление. По прогнозу в четверг-пятницу (4-5 ноября – ред.) + 18…+19. То есть в домах нет смысла запускать тепло", – говорит Николай Логвинов.

По словам ведущего синоптика Николаевского гидрометеорологического центра Романа Мурмилы, температура воздуха от первого до пятого ноября будет постепенно повышаться.

"Дневные температуры со второго до четвертого числа будут составлять 15…18 градусов тепла максимум. Ночные – 8…10 градусов тепла", – рассказывает синоптик.

Синоптик добавляет, что после 6 ноября температура начнет снижаться.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины запретил выключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.

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