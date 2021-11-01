В Одессе стартовал отопительный сезон: где уже тепло

В Одессе стартовал отопительный сезон: где уже тепло

Первоначально отопление появится в социальных объектах.

В Одессе 1 ноября официально стартовал отопительный сезон. Однако в жилых домах пока батареи холодные. Потеплеть они могут через 10 дней.

Сначала отопление появится в социальных объектах – в больницах, школах и детских садах, сообщает руководитель КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

По словам Анны Поздняковой, весь процесс подключения отопления займет до 10 дней.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины запретил выключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.

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