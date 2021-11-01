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В Одесі стартував опалювальний сезон: де вже тепло

В Одесі стартував опалювальний сезон: де вже тепло

brovary.net.ua

Спочатку опалення з’явиться у соціальних об'єктах.

В Одесі 1 листопада офіційно стартував опалювальний сезон. Проте в житлових будинках поки що батареї холодні. Потеплішати вони можуть за 10 днів. 

Спочатку опалення з’явиться у соціальних об'єктах – у лікарнях, школах та дитячих садках, повідомляє  керівниця КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

За словами Ганни Позднякової, весь процес підключення опалення займе до 10 днів.  

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України заборонив вимикати подавання тепла до кінця нинішнього опалювального сезону. У країні є достатній запас для стабільного проходження зими.

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