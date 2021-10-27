Опалювальний сезон 2021–2022: які цифри побачать укранці у платіжках і коли нарешті стане тепло у будинках

Опалювальний сезон 2021–2022: які цифри побачать укранці у платіжках і коли нарешті стане тепло у будинках

В Україні тепло вже почали подавати до лікарень, дитячих садочків та шкіл. А у житлових будинках воно почне з’являтися лише зараз.

До 2019 року опалювальний сезон в Україні завжди починався в один і той же день – 15 жовтня. Однак через часті температурні коливання два роки тому уряд переглянув встановлений календар запуску теплових станцій.

За новим правилом опалювальний сезон починається, якщо середньодобова температура повітря в регіоні протягом трьох діб поспіль не піднімається вище +8°С. Старт сезону дає місцева влада, яка ухвалює відповідне рішення.

ТСН.ua розібрався, у яких регіонах вже тепло, а хто ще мерзне і чому.

Яка ситуація у регіонах

У Києві розпочали масове підключення житлових будинків до тепла від 23 жовтня.

“У Києві почали вмикати опалення від суботи, 23 жовтня. Весь процес займе від тижня до 10 днів. А поки вмикали в усіх кімнатах масляні обігрівачі і зачиняли щільно двері. Я також прикупила плед, судячи з напису на етикетці, з шерсті новозеландського мериноса”, - поділилася з ТСН.ua киянка Світлана.

В Івано-Франківську розпочали опалювальний сезон. У першу чергу тепло отримають важливі соціальні об’єкти. Для цього вже працюють кілька котелень міста.

Опалювальний сезон в Миколаївській області почнеться в кінці жовтня, але важливу роль відіграє і середньодобова температура. Включення батарей багато в чому залежить від погоди на вулиці.

У Вінниці 8 жовтня розпочався опалювальний сезон для шкіл, садочків та лікарень.Опалення вже почали вмикати в освітніх та медичних закладах, керівники яких подали відповідні заявки. Тепло вже є у більш ніж пів сотні закладів соціальної сфери. Що стосується увімкнення тепла у житлових багатоповерхівках, підставою для початку опалювального сезону є середньодобова температура повітря, яка тримається нижче позначки +80 С упродовж трьох діб. Тим часом теплопостачальні підприємства спільно з управляючими компаніями вже провели заповнення систем опалення житлових будинків міста.

Опалювальний сезон вже стартував на Закарпатті. В Ужгороді розпорядження підписав міський голова Богдан Андріїв. Каже: зробив це тому, що середньодобова температура за останні три дні була нижче 8 градусів тепла. В інших громадах — процес запуску опалення триває.

У Херсонській області в школах, дитсадках, лікарнях опалювальний сезон може не розпочатися вчасно через відсутність угод з газопостачальною компанією. Аби виправити ситуацію, територіальні громади мають подати необхідний пакет документів до кінця тижня. Минулого року тепло у будинках херсонців з’явилося аж у кінці листопада.

“Це знущання над людьми. У садках діти мерзнуть. Хворіють. Кожен рік одна і та ж історія. Звісно, вмикаємо дуйки, гріємося. У квартирі дитина 3-річна”, - каже херсонка Анастасія.

Від 20 жовтня у Львові на кілька днів призупинять подачу опалення до житлових будинків через потепління. У лікарні, поліклініки, садочки та інші бюджетні установи тепло подаватимуть безперестанку. Теплопостачання відновили в ніч з п'ятниці на суботу, 22-23 жовтня.

В Одесі планують від 1 листопада розпочати опалювальний сезон. За даними мерії, всі 144 котельні, які перебувають на балансі комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”, підготовлені на 100%. Наразі персонал підприємства усуває пошкодження теплових мереж, які виявили під час підготовки до опалювального сезону.

У Житомирі перенесли старт опалювального сезону. 11 жовтня почали опалювати дитячі садочки, школи та медзаклади. Опалення для населення подаватимуть залежно від погодних умов.

Офіційно опалювальний сезон у Рівному для населення стартував від 18 жовтня. Вже запустили чотири котельні, які працюють на твердому паливі. На решті котелень, які працюють на газу, представники "Рівнегазу" проводять розпломбування лічильників, складають акти. Лише після цих процесів котельні мають право запускати.

У Харкові вже почали давати тепло в будинки, зокрема в суботу, 16 жовтня, батареї потеплішали в деяких домах на Олексіївці та Салтівці. В школах та дитсадках тепло дали ще минулого тижня.

У Дніпрі 19 жовтня мав би розпочатися новий опалювальний сезон, але температурний режим дозволяє економити. Містяни мерзнуть у домівках.

"У Дніпрі опалення все ще не увімкнули. Вночі на вулиці був один градус тепла, в квартирі 14-15. Будинки обігріваємо електричним каміном, тепло одягаємося. Але це все одно не допомагає. До того ж, всі ці електроприлади дуже "крутять" світло", - розповідає ТСН.ua дніпрянин Максим.

У Кропивницькому від 15 жовтня почали опалювати пологовий будинок і дитячу обласну лікарню. 16 жовтня – кропивницьку лікарню швидкої медичної допомоги та госпіталь.

Починаючи від 18 жовтня й протягом тижня у житлових будинках Сум повинні дати опалення. Вже під'єднали опалення у 27 дитячих садочків. У деяких школах теж тепло.

У Запоріжжі ще чекають на опалення. Загалом в області 590 котелень. Всі вони готові розпочати опалювальний сезон. Синоптики прогнозують похолодання вже цього тижня, тож жителям регіону в будь-який момент можуть почати вмикати опалення.

У Тернополі від 11 жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл та дитячих садочків. Тепло до помешкань місцевих жителів запустять дещо згодом.

Ціни на тепло: чому і на скільки зросте вартість опалення

Зростання цін на газ не відіб'ється на тарифах для побутових споживачів, якщо вони мають річні контракти з фіксованою ціною. А такі контракти має більшість населення. А от для платіжок за централізоване опалення і гарячу воду вирішальним буде, хто і за якою ціною запасся газом на зиму.

Однак ситуація з постачанням газу бюджетним установам — надзвичайна. Про це напередодні повідомили обласні адміністрації Хмельниччини, Львівщини, Закарпаття, Одещини.

Причина такого — різке зростання цін на газ у світі загалом і в Україні зокрема. Як наслідок, постачальники не можуть і далі продавати газ за цінами, узгодженими раніше. Адже наразі на ринку газу його куб коштує 30-45 гривень. Утім, проблеми з купівлею палива спростовує центральна влада.

У Мінрегіонбуді запевняють, що ціна на газ ні для населення, ані для бюджетних установ не змінюватиметься до кінця наступного року. А блакитного палива вистачить навіть на люту зиму.

Прем’єр Денис Шмигаль теж запевнив, що українці мерзнути не будуть.

"Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна взимку буде з теплом", - сказав Шмигаль.

Утім, загалом по країні, ситуація з тарифами на тепло залишається невизначеною. НКРЕКП передала до місцевих органів влади питання встановлення тарифів, але розрахунки економічно обґрунтованих тарифів більшість міст поки що не опублікували.

Однак, деякі регіони вже повідомили про підняття тарифів на постачання енергоресурсів. У Чернівцях ціни на опалення зростуть на 70%. У Києві та Полтаві за тепло в оселі доведеться платити на 40% більше. Одеса підняла тариф на 30%, а Кременчук – на 53%. У Вінниці - на 25-30%, у Хмельницькому - на 10%.

За розрахунками підприємств ТКЕ, ціна теплової енергії зросте від 15 до 40%, залежно від структури споживачів у тому чи іншому місті.

Скільки платитемо за електроенергію

Від 1 жовтня в Україні почали діяти нові ціни на електроенергію для населення. Для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год на місяць, новий тариф становить 1,44 грн за кВт-год, тобто на 24 копійки дешевше, ніж раніше. За даними Міненерго, тариф знижено для 80% населення України. Для всіх інших він залишиться таким же — 1,68 грн за кВт-год.

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"Завдяки розробленій Міністерством енергетики фінансовій моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО) державні виробники електроенергії, НАЕК Енергоатом і ПрАТ Укргідроенерго, які забезпечують виконання спецобов’язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах. За рахунок отриманого доходу державна генерація компенсуватиме різницю між тарифами для населення і ринковою ціною електроенергії", — заявили в Міненерго.

У відомстві запевняють, що тарифи на електроенергію не будуть підвищуватися протягом опалювального сезону.

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