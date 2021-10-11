У Тернополі увімкнули опалення, але не для всіх: хто ж отримає тепло

У Тернополі увімкнули опалення, але не для всіх: хто ж отримає тепло

За прогнозами синоптиків, наступні кілька днів стануть помітно холодними, тож у місті увімкнуть опалення.

У Тернополі від 11 жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл та дитячих садочків. Тепло до помешкань місцевих жителів запустять дещо згодом.

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"У помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8ºС або нижче", - повідомила пресслужба Тернопільської міської ради.

Міська влада вирішила розпочати опалювальний сезон в комунальних підприємствах через те, що наступні кілька днів, за прогнозами синоптиків, мають бути досить холодними.

"За даними Українського гідрометцентру, найближчими днями спостерігатиметься зниження середньодобової температури зовнішнього повітря. Усі тернопільські котельні готові до роботи в новому опалювальному сезоні", - повідомили у міській раді.

Нагадаємо, з 11 жовтня опалювальний сезон стартував у Львові. Насамперед тепло запустять у лікарні, поліклініки, школи і садочки. Запуск опалення триватиме два дні. Тепло подаватимуть також і в будинки мешканців.

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