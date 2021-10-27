У Лондоні загадково помер мультимільйонер після весілля з моделлю

У Лондоні загадково помер мультимільйонер після весілля з моделлю

Чоловікову стало зле після відпочинку у нічному клубі.

У Лондоні за загадкових обставин помер 33-річний мультимільйонер. Чоловік два місяці тому зіграв весілля з 29-річною моделлю.

Про це пише видання Daily Mail.

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Рятувальникам Лондона надійшов виклик, що бізнесмен Вівек Чадха знепритомнів в центрі британської столиці. До цього він відпочивав в одному з елітних нічних клубів Лондона. Через добу стало відомо про його смерть, проте обставини загибелі Чадха не розкриваються.

33-річний Вівек Чадха був власником однієї з найбільших готельних компаній Великої Британії Nine Group, до якої входять 18 готелів. Він був прихильником Консервативної партії Сполученого Королівства і був близько знайомий з колишніми прем'єрами Терезою Мей і Девідом Кемероном.

Два місяці тому мільйонер одружився з 29-річною колишньою моделю Статті Чаддха після трьох років стосунків.

“Не вистачає слів, щоб описати те, що сталося. Я шокова і досі не можу в це повірити. Ми одружилися лише два місяці тому, і все було чудово. А тепер я втратила кохання всього свого життя”, — поскаржилася Статті.

Нагадаємо, у Єгипті 21-річна наречена Ісра Шаабан померла від серцевого нападу всього через годину після весілля, її поховали наступного дня.

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