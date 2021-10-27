В Лондоне загадочно умер мультимиллионер после свадьбы с моделью

Мужчину стало плохо после отдыха в ночном клубе.

В Лондоне при загадочных обстоятельствах скончался 33-летний мультимиллионер. Мужчина два месяца назад сыграл свадьбу с 29-летней моделью.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Спасателям Лондона поступил вызов, что бизнесмен Вивек Чадха потерял сознание в центре британской столицы. До этого он отдыхал в одном из элитных ночных клубов Лондона. Спустя сутки стало известно о его смерти, однако обстоятельства гибели Чадха не раскрываются.

33-летний Вивек Чадха являлся основателем и владельцем одной из крупнейших гостиничных компаний Великобритании Nine Group, в которую входят 18 отелей. Он был сторонником Консервативной партии Соединенного Королевства и был близко знаком с бывшими премьерами Терезой Мэй и Дэвидом Кэмероном.

Два месяца назад миллионер женился на 29-летней бывшей модели Статти Чаддха после трех лет отношений.

“Не хватает слов, чтобы описать случившееся. Я шокирована и до сих пор не могу в это поверить. Мы поженились всего два месяца назад, и все было здорово. А теперь я потеряла любовь всей своей жизни", — пожаловалась Статти.

Напомним, в Египте 21-летняя невеста Исра Шаабан умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.

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