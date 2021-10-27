Оля Полякова розцілувала руки Ірини Білик, бо назвала її "с*чкою"

Супербілявка перепросила у артистки за різке висловлювання.

Українські співачки Оля Полякова та Ірина Білик загалом товаришують та у публічних скандалах помічені не були.

Однак під час нещодавнього випуску програми "Взрослые девочки" Полякова назвала Білик "с*чкою". А все через те, що якось артистка розповіла чоловіку Олі, що начебто бачила її у компанії іншого чоловіка.

Тим не менш дружба з народною артисткою для Полякової виявилася дуже важливою. Днями зірки перетнулися на шоу "Танці з зірками", де Оля слізно просила вибачення у Білик і цілувала їй руки. Відео з примиренням Ірина запостила у себе в Instagram:

"Про справжню, щиру, жіночу дружбу. А кого із шоубізнесу ви могли б назвати с*чкою?" – підписала відео Білик.

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