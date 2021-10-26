Усміхнена Дорофєєва у відвертій сукні з глибоким декольте позувала на підлозі для Vogue

Артистка прикрасила сторінки модного глянцю.
Українська співачка Надя Дорофєєва потішила новою фотосесією.
Зірка взяла участь у зніманнях для листопадового випуску VOGUE Україна. Виконавиця вже встигла опублікувати атмосферну чорно-білу світлину. Автором знімань виступив Andrew Grey.
До слова, для фотосесії Надя обрала елегантну чорну сукню з глибоким декольте. Вбрання неабияк підкреслило струнку фігуру зірки. Свій лук знаменитість доповнила браслетами на руці та нозі, а також ланцюжком на шиї.
Усміхнена зірка позувала перед камерою на підлозі. Надя обрала таку позу, яка продемонструвала її стрункі ніжки.
"Гарно лежу на сторінках листопадового VOGUE", - підписала світлину артистка.
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