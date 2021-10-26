У Байдена заявили, що Путін наближається до використання газу як політичного інструменту

У Байдена заявили, що Путін наближається до використання газу як політичного інструменту

За словами Хохстейна, Росія має найкращу можливість допомогти Європі у ситуації енергетичної кризи.

У разі, якщо Росія утримується від поставок пального до Європу на тлі тамтешньої енергетичної кризи, можна говорити про те, що президент Росії Володимир Путін наближається до використання газу як політичного інструменту.

Про це заявив старший радник президента США Джо Байдена з питань глобальної енергетичної безпеки Амос Хохстейн, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що ми близькі до цієї межі, якщо Росія насправді має газ для поставок і не робить цього, і зробить це лише, якщо Європа пристане на її інші вимоги, які абсолютно не пов'язані", - заявив він.

Хохстейн зазначив, що зростання цін зумовлене і ситуацією у Китаї, яка призвела до зростання попиту на природний газ.

Крім того, за словами Хохстейна, Росія має найкращу можливість допомогти Європі у ситуації енергетичної кризи. Він закликав Росію вже зараз підвищити поставки газу до Європи не чекаючи сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

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