"Це фейк": гендиректор "Оператора ГТС" відреагував на заяву Путіна, що Україна краде газ

За словами Макогона, це газ європейців і вони мають право його вивозити.

Минулого тижня Путін повторив свій давній фейк, що Україна краде газ, згадавши про газову кризу 2008-2009 років. Однак, насправді, ніхто нічого не краде, оскільки це газ європейських трейдерів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів гендиректор "Оператора ГТС" Сергій Макогон.

"Кожного тижня ми отримуємо новий фейк, і що труба наша вибухне, й інші. Щодо відбору газу. Минулого року європейські трейдери закачали в Україну для тимчасового зберігання близько 10 млрд куб м газу. Тобто, це газ європейських трейдерів і наразі вони його викачують і продають в Україні, або реекспортують назад до Європи. Це наш бізнес, який ми розвиваємо разом із Оператором підземних сховищ України – компанією "Укртрансгаз"", - пояснив він та додав, що минулого року Україна на цих послугах заробила великі кошти.

"Ми заробили дуже великі кошти минулого року на наданні цих послуг і постійно їх розвиваємо. Бо ми маємо шукати наше майбутнє. Ми розуміємо, що транзит падає і нам треба шукати, де ще заробити кошти, щоб було з чого платити в бюджет, зарплати і т.д. Тому заява Путіна – це фейк. Ніхто нічого не краде. Це газ європейців, вони мають право його вивозити, якщо їм це потрібно", - зазначив Макогон.

Варто зазначити, що раніше також Путін зробив чергову фейкову заяву, що українська ГТС може "вибухнути".

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