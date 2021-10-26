Глава МЗС Швейцарії приїде до України: у посольстві розповіли про мету візиту

Глава МЗС Швейцарії приїде до України: у посольстві розповіли про мету візиту

Спочатку міністр відвідає Одесу, а потім поїде до Києва.

Ігнаціо Кассіс, віце-президент Федеральної ради та голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії відвідає Україну з офіційним візитом, який триватиме з 27 по 29 жовтня.

Про це йдеться у повідомлення посольства Швейцарії в Україні.

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Під час візиту запланована зустріч глави МЗС Швейцарії, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. У ході зустрічі передбачено обговорення процесу підготовки до конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться наступного року в Лугано, Швейцарія.

За попередньою інформацією, Ігнаціо Кассіс пробуде з візитом в Одесі з 27 по 28 жовтня. Після цього глава МЗС Швейцарії відправиться до Києва.

"27-29 жовтня віце-президент Федеральної ради, глава Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс здійснить візит в Україну, щоб провести переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем "на шляху до Лугано" в рамках підготовки до URC 2022", — йдеться в повідомленні.

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