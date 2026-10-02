США можуть закрити "куполом" захід України: що задумали у Трампа

Росія вже давно націлилася на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України / © Associated Press

Реклама

Україна збільшує закупівлі скрапленого газу зі США. Значну роль у його зберіганні можуть відіграти газосховища на заході країни.

Про це пише видання Atlantic Council.

Реклама

Зараз американський газ може надходити до України чотирма напрямками — це термінали у Польщі, Литві, Німеччині та Греції.

Реклама

Чому розглядають захід України

Україна має найбільші в Європі потужності для підземного зберігання газу — понад 30 млрд кубометрів. Значна частина цих сховищ розташована на заході країни, неподалік кордону з Євросоюзом.

Вони розміщені на значній глибині, що може убезпечувати їх від російських повітряних атак.

За інформацією Atlantic Council, в майбутньому ці сховища можуть використовувати для зберігання американського газу та його подальшого постачання до країн Центральної і Східної Європи. Для цього потрібно вирішити логістичні та безпекові питання.

«Українські газосховища можуть стати частиною ширшої системи постачання американського газу до Центральної та Східної Європи. Цей напрям може бути повʼязаний з Ініціативою трьох морів, яка передбачає розвиток інфраструктури між країнами Балтійського, Адріатичного та Чорного морів», — зазначили журналісти.

Реклама

Україна має одну з найпотужніших у Європі мереж підземних сховищ газу (ПСГ), яка складається з 11 сховищ загальною місткістю близько 31 млрд куб метрів.

Нагадаємо, Росія вже давно націлилася на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України, але останні події є набагато серйознішими та набагато більш руйнівними.

Аналітики зазначають, що окрім руйнівних атак на енергетичну систему України, РФ намагається знищити газотранспортну інфраструктуру.

Насамперед Росія націлена на великі газові сховища на заході України, що містять газ для Центральної та Західної Європи. Ця кампанія РФ охоплює удари по українській системі підземного зберігання природного газу (ПСГ), що експлуатує Нафтогаз, зокрема по сховищу у Львівській області.

Реклама

Експерти нагадують, що хоча протягом останніх двох років Кремль досить невибірково атакував об’єкти електромереж та електростанцій, один важливий компонент енергетичної інфраструктури залишався майже непошкодженим: українська газотранспортна система (ГТС). Це стратегічний актив, на який Росія все ще покладається для постачання газу європейським споживачам згідно з чинним контрактом, підписаним між «Нафтогазом» і контрольованим Кремлем «Газпромом» ще 2020 року.







Новини партнерів

Новини партнерів