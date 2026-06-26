Тарифи на газ / © pexels.com

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Власникам житла, які нещодавно придбали квартиру або будинок, рекомендують не затягувати з переоформленням особового рахунку на розподіл газу. Це необхідно для коректного нарахування платежів і доступу до низки послуг газорозподільної компанії.

Про це йдеться у повідомленні «Газмережі» на сторінці у Facebook.

Навіщо переоформлювати особовий рахунок

У компанії пояснили, що після купівлі житла новому власнику варто оновити дані особового рахунку. Переоформлення необхідне для того, щоб контролювати нарахування за послуги розподілу газу. Крім того, власник зможе замовляти ремонтні роботи, встановлення нового обладнання та перевірку оселі на наявність витоків газу.

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Які документи потрібні

Для оновлення інформації про власника особового рахунку необхідно підготувати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

договір купівлі-продажу, договір дарування або свідоцтво про спадщину;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

технічний паспорт квартири чи будинку;

довідку з ЦНАПу про кількість зареєстрованих осіб.

Куди подавати документи

Подати пакет документів можна до найближчого центру обслуговування клієнтів.

Також документи приймають електронною поштою за адресою client.kv@grmu.com.ua.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0 800 303 104.

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Комуналка в Україні — останні новини

Окрім питання переоформлення особових рахунків, у сфері комунальних послуг в Україні діють і інші пільги для окремих категорій громадян. Зокрема, частина пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

Таке право мають пенсіонери, які працювали в сільській місцевості за визначеними професіями та продовжують там проживати. До них належать педагоги, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, а також працівники закладів культури, музеїв і бібліотек. Обов’язковою умовою є щонайменше три роки стажу за відповідною спеціальністю.

Також враховується рівень доходу: середньомісячний дохід сім’ї на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати 4240 гривень. Пільга надається на 12 місяців із моменту звернення та не поширюється на членів сім’ї.

Для оформлення необхідно подати заяву та документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості. Зробити це можна через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАП, поштою або онлайн — через портал ПФУ чи застосунок «Дія».

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Що відбувається у сфері комунальних послуг

Водночас у Києві виникла хвиля обговорень через нові платіжки за опалення, які мешканці почали отримувати в червні. Частина споживачів заявила, що вже сплачувала рахунки за січень 2026 року, однак тепер отримала повторні квитанції або перерахунки, що викликало обурення в соцмережах.

Як повідомляють кияни у соцмережах, у нових документах зазначені перерахунки за січень, але суми в частини споживачів змінилися: у когось зменшилися, а в когось навпаки зросли або з’явилися повторні нарахування.

У «Київтеплоенерго» пояснили, що перерахунки проведені відповідно до постанови Кабміну №683, яка набула чинності у травні 2026 року. Вона запровадила механізм автоматичного коригування нарахувань для теплопостачальних підприємств. У компанії зазначили, що раніше провести такі розрахунки було неможливо через відсутність затвердженого механізму, тому їх виконали пізніше — у міжопалювальний період.

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