Путін вигадав новий аргумент для поставок газу в Європу в обхід України

Путін вигадав новий аргумент для поставок газу в Європу в обхід України

За словам президента Росії, новий газопровід "Північний потік-2", порівняно з українською ГТС, “набагато екологічніший”.

Президент Російської Федерації Володимир Путін обгрунтував доцільність використання “Північного потоку-2” для транспортування газу в Європу тим, що новий газопровід екологічніший, ніж газотранспортна система (ГТС) України.

Про це Путін заявив у четвер, 21 жовтня, під час пленарного засідання міжнародного клубу “Валдай”.

Російський президент запевняє, що “Північний потік-2” — це високі технології і від поставок газу по дну Балтійського моря викидів в кілька разів менше, ніж від транзиту через Україну.

"У 5-6 разів викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги", - сказав Путін.

Нагадаємо, у вересні 2021 року "Газпром" забронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей, що призвело до зменшення обсягів транспортування російського газу через Україну.

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