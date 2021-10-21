Путин придумал новый аргумент для поставок газа в Европу в обход Украины

Путин придумал новый аргумент для поставок газа в Европу в обход Украины

По словам президента России, новый газопровод "Северный поток-2", по сравнению с украинской ГТС, "гораздо экологичнее".

Президент Российской Федерации Владимир Путин обосновал целесообразность использования "Северного потока-2" для транспортировки газа в Европу тем, что новый газопровод экологичнее, чем газотранспортная система (ГТС) Украины.

Об этом Путин заявил в четверг, 21 октября, во время пленарного заседания международного клуба "Валдай".

Российский президент уверяет, что "Северный поток-2" — это высокие технологии и от поставок газа по дну Балтийского моря выбросов в несколько раз меньше, чем от транзита через Украину.

"В 5-6 раз выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины. Ну потому что старушка уже. Экологи должны были бы сказать, что ее нужно закрыть, а они требуют увеличить объемы", — сказал Путин.

Напомним, в сентябре 2021 "Газпром" забронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей, что привело к уменьшению объемов транспортировки российского газа через Украину.

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