З Варшави до Харкова знову літатиме ще одна авіакомпанія: розклад рейсів

З Варшави до Харкова знову літатиме ще одна авіакомпанія: розклад рейсів

Відновлення рейсів відбудеться з грудня 2021 року.

Літаки польської авіакомпанії LOT знову здійснюватимуть рейси з Варшави до Харкова. Відновлення рейсів відбудеться з грудня 2021 року.

Про зміни розповів речник польських авіаліній Кшиштоф Мочульський, повідомляє Yavp.pl.

Також читайте Відкрите небо: Україна 12 жовтня підпише угоду про спільний авіапростір із ЄС

Розклад рейсів

Рейси на маршруті “Варшава – Харків” будуть виконуватися:

з 10 грудня 2021 року по 2 січня 2022 року – три рази на тиждень;

з 3 по 16 січня 2022 року – чотири рази на тиждень;

з 17 по 24 січня 2022 року – три раз на тиждень.

Літаки LOT вилітатимуть з Варшави о 22:50 і приземлятимуться о 1:55 за місцевим часом. Вильоти з Харкова відбуватимуться о 5:15 за місцевим часом, приземлення у Варшаві – о 6:20.



Зазначимо, рейси авіакомпанії LOT за маршрутом “Варшава – Харків” відбулися у березні 2020 року, потім їх припинили через карантинні обмеження.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила, що відновлює курсування поїзда №67/68 Київ — Варшава після півторарічної перерви. Поїзд почне курсувати до столиці від 4 листопада.

Читайте також: В Україні оновлено правила перетину кордону: як тепер пройти ізоляцію через застосунок "Вдома"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання