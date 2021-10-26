Из Варшавы в Харьков снова будет летать еще одна авиакомпания: расписание рейсов

Из Варшавы в Харьков снова будет летать еще одна авиакомпания: расписание рейсов

Возобновление рейсов состоится с декабря 2021 года.

Самолеты польской авиакомпании LOT снова будут осуществлять рейсы из Варшавы в Харьков. Возобновление рейсов состоится с декабря 2021 года.

Об изменениях рассказал спикер польских авиалиний Кшиштоф Мочульский, сообщает Yavp.pl.

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Расписание рейсов

Рейсы на маршруте "Варшава — Харьков" будут выполняться:

с 10 декабря 2021 года по 2 января 2022 года – три раза в неделю;

с 3 по 16 января 2022 года – четыре раза в неделю;

с 17 по 24 января 2022 года – три раза в неделю.

Самолеты LOT будут вылетать из Варшавы в 22:50 и будут приземляться в 1:55 по местному времени. Вылеты из Харькова пройдут в 5:15 по местному времени, приземление в Варшаве – в 6:20.



Отметим, рейсы авиакомпании LOT по маршруту "Варшава — Харьков" состоялись в марте 2020 года, затем их прекратили из-за карантинных ограничений.

Напомним, "Укрзализныця" сообщила, что возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев — Варшава после полуторагодичного перерыва. Поезд начнет курсировать в столицу с 4 ноября.

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