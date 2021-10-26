В Україні гречка здорожчає попри рекордний врожай

Експерти прогнозують зростання вартості гречки на 15−20%.
Попри те, що в Україні цьогоріч зібрали рекордний врожай гречки, ціна на цей продукт збільшуватиметься.
Про це інформують "Факти".
Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий розповів, що середньостатистичний українець споживає за рік близько 3 кг гречки.
Цьогоріч аграрії плануюють зібрати понад 110 тисяч тонн гречаного зерна. Вже намолотили 107 тисяч тонн. Проте для внутрішнього ринку таких обсягів недостатньо.
"Річна потреба у гречці становить в Україні близько 180 тисяч тонн. Тому, попри рекордний врожай на рівні 110 тисяч тонн, його буде недостатньо для того, щоб повністю задовольнити потребу країни в гречаній крупі", — розповів експерт Олександр Хмелевський.
Зазначається, що решту гречки зазвичай імпортують з Росії. Але тепер РФ внесла гречку у список стратегічних продуктів, які не можна продавати Україні. Тому, користуючись дефіцитом, виробники піднімають ціни або притримують продаж товару, щоб забезпечити зростання цін.
У виданні прогнозують зростання вартості гречки на 15−20%.
Зазначимо, що в українських торговельних мережах ціна на гречану крупу коливається від 39 до 50 грн за кг.
Нагадаємо, що до України завезли заражену гречку з Росії.
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