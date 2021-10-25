За прогнозами, цього року мають зібрати понад 110 тисяч тонн крупи.

Україна зібрала рекордний врожай гречки.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 жовтня.

Зазначається, що аграрії вже намолотили 107 тисяч тонн гречаного зерна. І це лише з 15 областей. Найбільше вродило на Вінничичі. Мінагрополітики прогнозує, що цього разу вдасться зібрати понад 110 тисяч тонн крупи.

Нагадаємо, що цьогоріч на підтримку виробників гречки було виділено 50 мільйонів гривень. Держпідтримка планується й на наступний рік.

Українські аграрії зібрали рекордний урожай гречки – Економічні новини

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