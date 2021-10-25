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Українські аграрії зібрали рекордний урожай гречки

Українські аграрії зібрали рекордний урожай гречки

krasota.ck.ua

За прогнозами, цього року мають зібрати понад 110 тисяч тонн крупи.

Україна зібрала рекордний врожай гречки.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 жовтня.

Зазначається, що аграрії вже намолотили 107 тисяч тонн гречаного зерна. І це лише з 15 областей. Найбільше вродило на Вінничичі. Мінагрополітики прогнозує, що цього разу вдасться зібрати понад 110 тисяч тонн крупи.

Нагадаємо, що цьогоріч на підтримку виробників гречки було виділено 50 мільйонів гривень. Держпідтримка планується й на наступний рік.

Українські аграрії зібрали рекордний урожай гречки – Економічні новини

Українські аграрії зібрали рекордний урожай гречки – Економічні новини
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