Оля Полякова расцеловала руки Ирины Билык, потому что назвала ее "с*чкой"

Суперблондинка извинилась перед артисткой за резкое высказывание.

Украинские певицы Оля Полякова и Ирина Билык вообще-то дружат и в публичных скандалах замечены не были.

Однако во время недавнего выпуска программы "Взрослые девочки" Полякова назвала Билык "с*чкой". А все потому, что однажды артистка рассказала мужу Оли, что вроде бы видела ее в компании другого мужчины.

Тем не менее, дружба с народной артисткой для Поляковой оказалась очень важной. На днях звезды пересеклись на шоу "Танцы со звездами", где Оля слезно просила прощения у Билык и целовала ей руки. Видео с примирением Ирина запостила у себя в Instagram:

"О настоящей, искренней, женской дружбе. А кого из шоу-бизнеса вы могли бы назвать с*чкой?" – подписала видео Билык.

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