MELOVIN публично поссорился с Гвоздевой: "Меня это за*бало"

Артист назвал танцовщицу лицемерной.

Эпатажный украинский певец и участник шоу "Танцы со звездами" MELOVIN публично поссорился с хореографом, Илоной Гвоздевой.

В восьмом прямом эфире им пришлось вместе выйти на паркет. Партнерша MELOVIN Лиза Русина заявила, что Илона оказывает на нее психологическое давление. После выпуска на Гвоздеву посыпался ряд негативных комментариев. Танцовщица обвинила Лизу во лжи и заявила, что никакого давления не оказывала.

MELOVIN поссорился с Гвоздевой / instagram.com/melovin_official

Теперь же к ссоре присоединился и MELOVIN. Похоже, артисту надоело выслушивать критику в свою сторону. Он решил не терпеть этого и ответил Гвоздевой. Да, по его словам Илона очень лукавит.

"Меня за*бало это лицемерие. Я пытался все наладить, но зря. Вы показали свое настоящее лицо! Вы пробили дно человечности. Я не ожидал от вас такого!" – заявил артист.

MELOVIN поссорился с Гвоздевой / instagram.com/melovin_official

К слову, MELOVIN говорит, что пытался уладить ситуацию. По его словам, Илона в глаза говорит одно, а у Instagram-stories – совсем другое. Позже она удаляет публикации.

"Мне противно, что я обнимал вас и целовал на прощание. Да, удаляют ложь, а не правду", — обратился к Гвоздевой исполнитель.

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