MELOVIN привселюдно посварився з Гвоздьовою: "Мене це за*бало"

MELOVIN привселюдно посварився з Гвоздьовою: "Мене це за*бало"

Артист назвав танцівницю лицемірною.

Епатажний український співак та учасник шоу "Танці з зірками" MELOVIN публічно посварився з хореографинею, Ілоною Гвоздьовою.

Так, у восьмому прямому ефірі їм довелося разом вийти на паркет. Партнерка MELOVIN Ліза Русіна заявила, що Ілона чинить на неї психологічний тиск. Після випуску на Гвоздьову посипалась низка негативних коментарів. Танцівниця звинуватила Лізу у брехні та заявила, що ніякого тиску не чинила.

MELOVIN посварився з Гвоздьовою / instagram.com/melovin_official

Тепер же до сварки приєднався й MELOVIN. Схоже, артисту набридло вислуховувати критику у свій бік. Він вирішив не терпіти цього та відповів Гвоздьовій. Так, за його словами Ілона дуже лукавить.

"Мене за*бало це лицемірство. Я намагався все владнати, але даремно. Ви показали своє справжнє обличчя! Ви пробили дно людяності. Я не очікував від вас такого!" - заявив артист.

MELOVIN посварився з Гвоздьовою / instagram.com/melovin_official

До слова, MELOVIN говорить, що намагався владнати ситуацію. За його словами, Ілона в очі говорить одне, а в Instagram-stories – зовсім інше. Пізніше вона видаляє публікації.

"Мені гидко, що я обнімав вас та цілував на прощання. Так, видаляють брехню, а не правду", - звернувся до Гвоздьової виконавець.

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