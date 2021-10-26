Прокуратура відкрила кримінальне провадження через відео Киви з автоматом

Для кваліфікації дій одіозного нардепа потрібно дочекатися результатів експертизи.

Відео зі стріляниною з автомата, яку влаштував у день вбивства Степана Бандери, народний депутат від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива, стало приводжом для відкриття кримінального провадження.

Про це повідомила у вівторок, 26 жовтня, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає “Інтерфакс-Україна”.

За словами генпрокурорки, стосовно Іллі Киви відкрито декілька проваджень, одне з них — за фактом стрілянини, яку він зняв на відео та опублікував 15 жовтня у своєму Telegram-каналі. Однак, наразі зарано говорити про кваліфікацію його дій, оскільки за цим фактом, принаймні, повинно бути проведено відповідні експертизи.

“Без експертиз нема про що говорити", - підкреслила вона.

Ірина Венедіктова наголосила, що про конкретну кваліфікацію дій Іллі Киви можна буде говорити тоді, коли йому, як народному депутатові, буде виписана підозра.

Нагадаємо, що в день вбивства Степана Бандери, Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером “антифашистського руху”, після чого позаду нього спалахує салют, а сам нардеп стріляє вгору з автоматичної зброї.

Раніше нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з 69-річчям.

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