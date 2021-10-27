WADA обвинило антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса тестирования спортсменов

Соответствующее расследование было начато еще в 2019 году.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушении международных стандартов тестирования спортсменов и расследования в 2021 году.

Об этом говорится на официальном сайте агентства.

Так, расследование WADA под кодовым названием "Операция "Геркулес" было инициировано в 2019 году, в ходе разбирательства были обнаружены доказательства, позволяющие утверждать, что с 2012 года украинское агентство практикует сообщение спортсменов о предстоящем допинг-контроле.

Есть убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться в центр следующего дня для тестирования.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ часто перенимает эту практику перед важными международными соревнованиями, и были случаи, когда вся национальная команда по виду спорта была в НАДЦУ в ожидании тестирования", — сказал директор WADA Гюнтер Янгер.

Также отмечается, "Операция Геркулес" получила убедительные доказательства того, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщила о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, сданных во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.

Формы допинг-контроля (DCF) для шести неправильно представленных образцов подтверждают, что они взяты во время соревнований, но в каждом случае DCF было указано, что проба собрана вне соревнований. WADA заказала повторный анализ этих шести проб через список лабораторных анализов во время соревнований, включающий больше запрещенных веществ, чем список анализов вне соревнований. Результаты всех попыток были отрицательными.

Операция подняла серьезные вопросы по целостности методов тестирования украинского агентства и компетентности некоторых сотрудников, отмечается в материале.

Ввиду серьезности обвинений и риска, связанного с продолжением несоблюдения правил антидопингового кодекса со стороны украинского агентства, результаты операции "Геркулес" были предоставлены соответствующим организациям, в частности комитету по соответствию и департаменту тестирования WADA, для принятия мер. Относительно Антидопингового агентства Украины был инициирован процесс проверки на соответствие положениям кодекса WADA.

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