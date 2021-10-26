Скільки будинків в Україні вже підключили до опалення: статистика за регіонами

Житлові будинки Закарпатської та Тернопільської областей підключені до опалення на всі 100%.
В Україні станом на 25 жовтня до опалення підключили майже 45% будинків. Деяким регіонам тепло дали на 100%, у низці областей теплопостачання отримали понад 90% осель.
Про це заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, повідомляє Мінрегіон у Facebook.
Відомо, що на сьогодні житлові будинки Закарпатської та Тернопільської областей підключені до опалення на всі 100%.
У восьми областях України (Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Хмельницька, Чернівецька) цей показник становить понад 90%.
В інших регіонах також триває підключення житлового фонду до тепла.
Як повідомлялося, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".
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