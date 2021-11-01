Вівторок буде дощовим: прогноз погоди в Україні на 2 листопада

Вівторок буде дощовим: прогноз погоди в Україні на 2 листопада

Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман.

У вівторок, 2 листопада, в Україні буде переважно дощова погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні, крім західних областей, очікуються невеликі дощі, вночі у південних та центральних областях, вдень на Лівобережжі помірний дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних та північних областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, на решті території 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні до 16°, у північних областях 6-11°.

У Києві 2 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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